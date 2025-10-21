Staff del Team Béisbol Venezuela listo para Copa América

La Federación Venezolana de Beisbol anunció oficialmente su manager y cuerpo técnico para la Copa América, en la que Venezuela debutará ante República Dominicana en el estadio Monumental de Caracas el 12 de noviembre.

Adicional a los dominicanos, Venezuela competirá ante Cuba, Curazao, México y Nicaragua por uno de los tres primeros lugares que dan paso a la Super Ronda que se jugará en Panamá.

Nestor Corredor será el manager de Venezuela, Erick Salcedo lo acompañará como coach de banca y tercera base, Como coach de primera base estará Germán Meléndez, Jorge Córdova que tiene 20 temporadas con la organización de los Tigres de Detroit ahora como coordinador de pitcheo.

El coach de bateo será Raúl Padrón que ha estado más de diez años en las distintas sucursales de las Ligas Menores de los Padres, actualmente con San Diego es el coach de bateo de Triple A.

Finalmente, Rolando Valles será el coach de bullpen, coach de lanzadores de Ligas Menores de Milwaukee, también ha formado parte del equipo de Grandes Ligas de Arizona en su staff de coaches.

Luis Blasini es el gerente que estará encargado de conformar el equipo, Nelson Poggioli será el secretario de viajes y Jimmy Maykel será el gerente de operaciones de esta selección, con Miguel Raimondi como el gerente de mercadeo.

.Cactus24 21-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.

.Cactus24 21-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.