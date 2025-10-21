Motorizado lesionado al colisionar con vehículo en Maravén

Una colisión entre una motocicleta y un vehículo la tarde de este martes en Maravén, en Punto Fijo, dejó una persona lesionada.

Las unidades involucradas en el siniestro fueron un Toyota blanco y una moto Empire express azul 150, que impactaron en la avenida 6.

El motorizado de nombre Carlos Rodríguez de 26 años quien fue trasladado al hospital Dr Rafael Calles Sierra, donde le diagnosticaron Politraumatismo Generalizado.

El conductor de la Toyota blanco de nombre Héctor Chaffatt de 62 años salió ileso.

Al sitio del accidente se presentaron Protección Civil Falcón, Bomberos Carirubana y Policarirubana.



.Cactus24 21-10-2025

