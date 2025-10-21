La UNEFM vistió de rosa al municipio Falcón

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) junto al programa y Dios Me Hizo Mujer, del Municipio Falcón se unieron para alzar la voz por la vida y la salud.

La comunidad se congregó en una jornada llena de solidaridad y conciencia, que incluyó una Caminata Rosa con un recorrido por las principales calles y avenidas del Pueblo Nuevo donde los participantes vestidos de rosa enviaron un poderoso mensaje de prevención, esperanza y unión.

La actividad partió desde la sede del Liceo Nacional Héctor M. Peña de Pueblo Nuevo a las 2 de la tarde y llegó a la plaza Bolívar donde se realizó una charla por parte de estudiantes del Programa Nacional de Formación Enfermería sobre los cuidados preventivos que tienen que tener con el cáncer de mama, además se realizó una bailoterapia con música y energía promoviendo la actividad física como un hábito saludable fundamental para la prevención de esta terrible enfermedad.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de UNEFM y el Municipio Falcón con la salud pública, recordándonos la importancia de: La autoexploración, los controles médicos y chequeos regulares, además de la detección temprana, para un diagnóstico precoz que salva vidas.

Jorgelis Gómez, estudiante de Desarrollo Empresarial expresó “nos encontramos en la caminata rosa de la Unefm Municipio Falcón, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama apoyando y promoviendo la autoexploración para detectar de manera precoz esta terrible enfermedad”.

Asimismo, Mariángel Scarbay estudiante de enfermería manifestó “la Unefm, del municipio Falcón, estamos apoyando la lucha contra el cáncer y salimos a la caminata rosa para concientizar a las mujeres al autoexamen y decirles que tienen que tocarse”.

Por su parte Iliannys Ávila, estudiante de Desarrollo Empresarial manifestó “estamos felices en esta actividad organizada para apoyar la lucha contra el cáncer de mama donde tratamos de concientizar a todos sobre lo importante que es la detección a tiempo de este flagelo que afecta a millones de mujeres en el mundo y como universidad nosotros tenemos que ser los portavoces de esta información”.

Esta acción se realizó bajo los lineamientos de la rectora Jougreidy Serero, el coordinador estatal de los programas nacionales y municipalizados Magister Alexander Loyo y las autoridades del municipio Falcón, quienes buscan integrar a la universidad con su entorno.

.Cactus24 21-10-2025

