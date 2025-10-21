Instalada Comisión de Obras Públicas de Concelostaques

Este martes 21 de octubre se instaló la comisión de Obras Públicas de la Cámara Municipal de Los Taques.

Con este encuentro entre ediles y técnicos del ayuntamiento, Concelostaques busca establecer “lazos de trabajo para seguir avanzando en los proyectos comunales que se avecinan próximamente”. Así lo indicó el presidente de la comisión de Obras Públicas, concejal Joel Gómez.

Igualmente, se afinaron detalles para lograr una mejor comunicación entre comunas, Cámara Municipal y Alcaldía de Los Taques, a fin de llevar a cabo con éxito las obras previstas; tanto las pertenecientes a los circuitos comunales como las planificadas por la burgomaestre María Arcaya.

A propósito de esto, el vicepresidente de Concelostaques, Luis Zárraga, resaltó la importancia de impulsar la gestión de los circuitos comunales con la intención de apoyar el avance de sus proyectos de manera segura y en cumplimiento de los procesos reglamentarios.

Por el equipo legislativo asistieron los ediles Luis Zárraga, Joel Gómez, Pedro Puyosa y Denny Madriz. En representación del equipo técnico del ejecutivo municipal estuvieron presentes Yolimar Guardia (Directora de Obras Públicas), Oscar Chirinos (Ingeniero municipal) y Arianni Delgado (enlace del Consejo Federal de Gobierno). También se contó con la presencia del secretario de cámara, Johnny Reyes.//Nota de prensa

.Cactus24 21-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.