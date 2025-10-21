Hombre logró atrapar a un bebé que cayó desde séptimo piso

La calle siempre puede ser el escenario de los momentos más insólitos y eso fue lo que le pasó a un hombre que le salvó la vida a un bebé al atraparlo y evitar una caída mortal.

El nuevo video viral de redes sociales muestra un insólito caso de heroísmo, pues un hombre que caminaba tranquilamente por la calle terminó salvándole la vida a un bebé.

En la grabación se puede ver a un hombre que camina tranquilamente por una banqueta sosteniendo un vaso de café, cuando de pronto comienzan a escucharse los desesperados gritos de una mujer.

El hombre mira hacia arriba y en vez de impactarse por lo que, decide actuar; en un segundo tira su vaso de café al suelo y extiende los brazos para cachar a quien está cayendo: un bebé.

@theprieto11 #Impactante | Una cámara de seguridad captó el dramático momento en que un hombre logró atrapar en el aire a un bebé que cayó desde un séptimo piso. El ciudadano, que caminaba por la acera, notó el movimiento desde lo alto y reaccionó en cuestión de segundos, extendiendo los brazos justo cuando el menor se precipitaba al vacío. Gracias a su rápido reflejo y valentía, el pequeño sobrevivió sin heridas de gravedad. Testigos aplaudieron al héroe improvisado, conmocionados por lo ocurrido. ♬ sonido original – notas_mag1cas

De manera precisa el hombre alcanza a atrapar al bebé, quien llora por el susto, y la madre comienza a hablarle con una voz de alivio. El hombre pregunta si están bien y entonces el video termina.

¿Es real el video del hombre que atrapa a una bebé que cayó de un séptimo piso?

A pesar de que el video se ha vuelto viral por lo impresionante de la acción, usuarios en redes sociales han especulado sobre la veracidad del material.

Aunque luce demasiado realista, hay ciertos movimientos desconcertantes, por lo que se cree que se podría tratar de un producto de la inteligencia artificial o incluso de un montaje más antiguo.

Tampoco hay registros de dónde y cuándo ocurrió el suceso, y el enfoque de la toma es muy distinto al de una cámara de seguridad.

Cactus24 (21-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.