Gaby Spanic cachetea a compañera y es expulsada de “La Granja VIP Brasil”

Gaby Spanic tomó su papel de villana muy en serio y cacheteó a una compañera del programa “A Fazenda”, la versión brasileña de “La Granja VIP”, lo que le costó la expulsión.

Durante una dinámica en vivo, Spanic cacheteó a su compañera Tamires Assis sin previo aviso, provocando reclamos de los demás participantes.

El incidente, transmitido por televisión, llevó a que la actriz abandonara el confinamiento tras 34 días de competencia.

¿Por qué expulsaron a Gaby Spanic?

La actriz venezolana violó las reglas de convivencia en la granja cuando le dio una cachetada a Tamires Assis, durante algo parecido al posicionamiento, como ocurría en “La Casa de los Famosos”.

Por medio de sus redes sociales, el programa informó que “durante el ‘apuntamento’ (dinámica similar al posicionamiento) Gaby Spanic abofeteó a Tamires como protesta, esto no va con las reglas del juego y ella fue eliminada (de “La Granja VIP”)”.

Así fue el posicionamiento de Gaby Spanic

En el posicionamiento, la venezolana eligió a Tamires para pedirle que no se dejara de los “abusos” y conflictos dentro del programa, esto porque Assis no respondía ante los comentarios en su contra realizados por el resto de los participantes.

De acuerdo con lo reportado por “Folha de S.Paulo“, la dinámica consistía en que los concursantes debían etiquetar a quien consideraban más pasivo en el juego y llevarlo a una acción simbólica.

“Yo la llamé aquí para decirle que usted no aguante más estupideces ni más violencia, porque recuerdo cuando le iban a tirar una cubetada de agua fría y usted no hizo nada, no debe pasar más, usted defiéndase”, señaló Spanic durante el posicionamiento que generó tensión entre los concursantes.

La actriz le pidió a Tamires que la golpeara primero, pero ante la negativa, la venezolana la cacheteó con el fin de “tener una reacción”.

“Démela a mí, eso va a pasar, escúpeme o algo, defiéndete, por favor, no se deje, deme una cachetada, ya fuiste humillada, ya es suficiente”, declaró ante la famosa brasileña, quien solo lloraba.

“Desisto, adiós. Que Dios bendiga a todos”, expresó Spanic antes de abandonar el programa, según los fragmentos difundidos en redes.

Medios brasileños reportan que la actriz de “La Usurpadora” ya estaría en camino a México para calmar los ánimos después del escándalo que dejó en el país sudamericano.

Cactus24 (21-10-2025)

