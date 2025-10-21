Florida investiga a la plataforma Roblox por ser “caldo de cultivo para depredadores”

Roblox se ha convertido en una de las plataformas gratuitas de juegos en línea más populares de la actualidad. Tan sólo en 2024, la empresa acumuló un total de 88,9 millones de usuarios al día, de los cuales el 40% eran menores de 13 años, lo que ha convertido a la plataforma en un “caldo de cultivo para depredadores”, según afirma el fiscal general de Florida, James Uthmeier, por lo que ha iniciado una investigación criminal en contra de la compañía.

“Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos y permite que abusen de ellos”, aseguró el fiscal Uthmeier a través de un vídeo publicado vía redes sociales. “Roblox es un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños”,

De acuerdo con el fiscal de Florida, la naturaleza del juego, aunado a la falta de protección infantil y moderación de contenido, ha derivado en múltiples casos de abusos de menores, además de permitir que contenido explícito circule en la plataforma, poniendo en riesgo a los usuarios que, en su mayoría, son menores de 13 años.

“Las preocupantes acusaciones contra la plataforma de juegos incluyen negligencia a la hora de verificar adecuadamente la edad de los usuarios y fallos en la moderación de contenido, lo que ha permitido que material sexualmente explícito eluda los filtros y circule dentro de la plataforma”, se lee en un comunicado emitido por la fiscalía, en el que también se asegura que muchos depredadores acuden al intercambio de Robux para sobornar a menores.

De acuerdo con el fiscal Uthmeier, el inicio de la investigación criminal permitirá tener mayor información sobre “la actividad delictiva” que ocurre en la plataforma, además de recabar datos sobre el modus operandi y demás evidencia sobre “los depredadores que están ahí afuera y las víctimas que reciben abusos”.

.Cactus24 21-10-2025

