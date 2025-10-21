Fiesta en motel de Medellín terminó con un venezolano muerto

Un hombre perdió la vida y otro resultó herido en medio de una fiesta que 10 personas estaban realizando en una de las habitaciones de un motel del centro de Medellín.

Resulta que hacia las 11:10 de la noche del lunes festivo las 10 personas de nacionalidad venezolana (nueve hombres y una mujer) llegaron al sitio, solicitaron un servicio por horas y les asignaron la habitación 209.

Al parecer, estas personas ya eran conocidas en el sitio y no habían tenido inconvenientes, pero esta vez fue diferente. De acuerdo con el reporte judicial del caso, hacia las 12:15 de la madrugada del mates pasado, es decir, una hora después de su ingreso, en la habitación se escuchó una detonación y todos los que allí estaban salieron corriendo.

Uno de ellos, quien manifestó ser un conductor contratado para hacer una carrera al sitio y que solo estaba esperando a que le pagaran, cayó en el pasillo con una herida en un brazo y otra en una pierna, al parecer, ocasionadas con un arma de menor letalidad.

Tras ese suceso, los empleados del hotel ingresaron a dicha habitación y en el baño encontraron a un hombre sin vida, con una sábana alrededor del cuello y con la cabeza envuelta en vinipel. Agentes de la Sijín de la Policía llegaron al sitio y realizaron la inspección del cadáver, que no fue identificado.

Por su parte, el lesionado, también venezolano de 21 años, fue trasladado a Policlínica, donde recibió atención médica.

Cactus24 (21-10-2025)

