En una ceremonia celebrada en los jardines vaticanos, se descubrió y bendijo el mosaico que representa a María entronizada con el Niño, la Virgen de Coromoto -Patrona de Venezuela.

“Estamos reunidos para celebrar la develación de la imagen de la Virgen de Coromoto, proclamada Patrona de Venezuela por Pío XII el 7 de octubre de 1944. La imagen no es sólo una obra de arte, sino un signo de la fe de millones de fieles que veneran a María como Madre, que infunde esperanza y valor en medio de las dificultades como salvadora y consoladora”, expresó en su saludo el arzobispo Emilio Nappa, Secretario General del Governatorato.

La realización del mosaico -obra del artista venezolano Luis Enrique Mogollón- fue posible gracias a la contribución de la Conferencia Episcopal Venezolana, en colaboración con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede.

Estuvieron presentes, entre otros, los Arzobispos Emilio Nappa, Secretario General del Governatorato, y Alberto Ortega Martín, Nuncio Apostólico en Venezuela, Mons. Benito Adán Méndez Bracamonte, Ordinario Militar, Mons. Javier Domingo Fernández González, Jefe de Protocolo de la Santa Sede, S. E. Sr. Franklin Mauricio Zárate, Presidente de la Santa Sede, y S. E. Sr. Franklin Zárate, Presidente de la Santa Sede.E. Sr. Franklin Mauricio Zeltzer Malpicam, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Santa Sede, y Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Ecosocialismo y Salud de Venezuela.

El arzobispo Nappa, monseñor Javier Domingo Fernández González, y monseñor Ortega Martín, que también bendijo la imagen y dirigió una oración a la Virgen María, pronunciaron un breve saludo, informa vaticannews.

