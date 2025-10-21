Encuentran enterrado el cadáver de hombre que tenía tres semanas desaparecido

El cadáver de Jorge Antonio Mendoza González, de 45 años de edad, natural del estado Zulia, fue encontrado en un terreno baldío al final de la manzana 5 y calle 10 de la urbanización Francisco de Miranda de Coro.

Según la información difundida por el periodista Gerardo Morón Sánchez (Versión Morón), estaba desaparecido desde el jueves 2 de octubre que salió de su vivienda en la urbanización Simón Bolívar, parroquia Baralt de estado Zulia acompañado de un ciudadano. Llegaron a Coro,en un Chevrolet Cavalier beige.

Desde entonces familiares no supieron más de Mendoza González hasta este lunes que denunciaron su desaparición ante el Cicpc que inició una serie de investigaciones y ubicó a un adolescente que ayudó a enterrarlo en este terreno baldío hacia el cual guió a la comisión que lo desenterró a eso de las 8:00 de la noche.

En el curso de las diligencias el Cicpc encontró abandonado en el sector 5 de Julio el Chevrolet Cavalier en un sector de Coro, vehículo que venía siendo usado por uno de los partícipes en este caso cuyo móvil sigue bajo investigación de la policía científica. Se espera que en las próximas horas o días se determine cómo le dieron muerte a este zuliano y se determine el móvil del hecho.

Cactus24 (21-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.