Embajadores de Cuba y Líbano entregan credenciales

El presidente Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores las Cartas Credenciales del embajador designado de la República de Cuba en el país, Jorge Luis Mayo Fernández, y de la embajadora de la República Libanesa, Nisrine Boukaram.

Jorge Luis Mayo Fernández posee una trayectoria diplomática que incluye funciones como ministro consejero y segundo jefe de Misión en Venezuela entre 2010 y 2016. Posteriormente, asumió responsabilidades en la Cancillería cubana como director de América Central, México y el Caribe, y luego como embajador en Nicaragua. Desde 2023 hasta su reciente designación, ejerció como segundo de Misión en Caracas.

Por su parte, la embajadora libanesa Nisrine Boukaram es licenciada en Ciencias Políticas, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Ha representado a su país en Kuwait, Qatar y Pakistán, y se ha desempeñado como docente universitaria en Beirut.

.Cactus24 21-10-2025

