El jonrón de Springer envía a los Blue Jays a la Serie Mundial con victoria de 4-3 sobre los Marineros en el Juego 7

Después de un gran giro de George Springer, la Serie Mundial se dirige al norte de la frontera por primera vez en 32 años.

Springer conectó un jonrón de tres carreras que dio la ventaja a los Blue Jays en la séptima entrada y estos ganaron su primer campeonato desde 1993 al vencer a los Marineros de Seattle 4-3 en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1 el viernes cuando el Clásico de Otoño llegue a Canadá por tercera vez.

«El trabajo no ha terminado. Nos quedan cuatro más», dijo Guerrero, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los campeones defensores Dodgers completaron una barrida de cuatro juegos sobre Milwaukee en la NLCS la semana pasada.

«Realmente creo que los dos mejores equipos siguen en pie», dijo el mánager de Toronto, John Schneider.

Cal Raleigh y Julio Rodríguez conectaron sendos jonrones solitarios para Seattle en el primer Juego 7 de postemporada del equipo, pero los desconsolados Marineros desperdiciaron una ventaja de 3-1 en el séptimo y se quedaron a ocho outs de su primera aparición en la Serie Mundial.

“Odio usar la palabra fracaso, pero es un fracaso”, dijo Raleigh. “Lo que esperábamos era llegar a la Serie Mundial y ganarla. Ese es el estándar y el listón, y eso es lo que queremos asumir”.

Seattle sigue siendo el único club de las Grandes Ligas que no tiene un banderín.

«Sin duda, va a doler», dijo el mánager Dan Wilson. «Es un equipo especial. Es una pena que hayamos tenido que salir perdiendo en este partido».

Addison Barger caminó para comenzar la séptima, Isiah Kiner-Falefa conectó sencillo con un lanzamiento de 0-2 y el lanzador derecho de los Marineros Bryan Woo fue retirado después de que el bateador No. 9 Andrés Giménez adelantó a los corredores con un toque de sacrificio.

Springer, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 2017 para Houston, recibió a Eduard Bazardo con su cuarto jonrón en esta postemporada, un batazo de 381 pies hacia el jardín izquierdo que envió a la multitud de 44,770 personas que colmaron el estadio a un frenesí rugiente y pulsante.

