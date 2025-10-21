Condenan a 21 años de prisión a venezolano implicado en el asesinato de Miguel Uribe

A 21 años de prisión fue condenado este martes Carlos Eduardo Mora González, conocido como ‘El Veneco’, por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial.

La sentencia fue avalada por un juez penal especializado tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que Mora aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, informa El Heraldo.

De acuerdo con la investigación, Mora González fue uno de los hombres encargados de la logística del crimen. Reconoció haber participado en la identificación del lugar donde se cometería el ataque y en la disposición de un vehículo usado para movilizar a otros involucrados.

“Carlos Eduardo Mora González aceptó haber participado en la identificación del sitio donde se cometió el homicidio y puesto a disposición un vehículo utilizado para trasladar a otros involucrados que entregaron el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima”, señaló la Fiscalía.

El vehículo, un Chevrolet Spark gris, fue una de las pistas clave. Las cámaras de seguridad permitieron seguir su recorrido antes y después del atentado, lo que llevó a los investigadores hasta Mora, un ciudadano venezolano de 34 años que había llegado a Bogotá cinco meses antes del crimen.

Le pagaron cinco millones por participar en el crimen

Según el ente acusador, ‘El Veneco’ habría recibido cinco millones de pesos por colaborar con la estructura criminal que planeó el ataque. Pertenecía a un grupo dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos, donde se desempeñaba como conductor de plataformas digitales para transportar armas y estupefacientes.

Mora ya tenía antecedentes judiciales: en 2024 fue detenido en Caquetá por porte ilegal de munición, aunque fue dejado en libertad.

La sentencia definitiva contra Mora González será leída en marzo de 2026. Entretanto, el caso sigue marcando la agenda judicial y política del país.

.Cactus24 21-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.