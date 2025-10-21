Colapsó puente que comunica al estado Sucre con Monagas

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, informó sobre el colapso del puente que comunica el estado Sucre con Monagas, a consecuencia de las fuertes y constantes precipitaciones.

«Motivado al paso de la Onda Tropical Nro. 48 y como consecuencia de las fuertes precipitaciones de las últimas horas que han originado afectaciones en zonas; se registró el colapso del puente ‘La Fuente’ que comunica a la población de Cumaná con Cumanacoa, estado Sucre, hacia San Antonio de Capayacuar, estado Monagas por la Local 01, y el puente ‘La Aricagua I’, que comunica a la población de Cumanacoa con Aricagua por el Ramal 20», indicó el ministro en su cuenta de Instagram.

El ministro aseveró que se construirán puentes de guerra para garantizar el tránsito de la población ante la contingencia.

.Cactus24 21-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.