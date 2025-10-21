CNP inicia ciclo de encuentros para tratar tema de Premio Estadal de Periodismo 2025

El Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Falcón, inició un ciclo de encuentros con agremiados para tratar el tema del Premio Estadal de Periodismo 2025.

Este martes, al encuentro asistieron los periodistas que hacen diarismo, quienes manifestaron su preocupación ante el silencio del Consejo Legislativo de Falcón en relación a la entrega del referido galardón que debió realizarse en el mes de junio.

Anaura Sequera, secretaria general del CNP Falcón, indicó que luego de este primer encuentro, se realizarán reuniones con los ganadores del Premio Regional y con presidentes de los círculos de periodismo, para luego convocar una asamblea general de agremiados.

“Queremos que las acciones que asumamos sean el resultado de la consulta con nuestros agremiados, en vista de que no hemos obtenido respuesta a la solicitud de información ante el parlamento”.

Sequera recordó que el gremio está a la espera de la entrega del Premio Regional que otorga la Gobernación de Falcón, cuyos ganadores ya fueron anunciados y se espera una respuesta en los próximos días. También, resaltó que las alcaldías de Miranda y Colina ya cumplieron su compromiso al entregar el reconocimiento.//Nota de prensa CNP

.Cactus24 21-10-2025

