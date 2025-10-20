Tragedia en Portuguesa: Tres mujeres muertas y cinco heridos en accidente vial

El vuelco de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color gris, año 2007, con placas A03E06V, en la vía principal del caserío San José, Ospino, estado Portuguesa, dejó el saldo de tres mujeres fallecidas y cinco personas heridas.

El fatal accidente ocurrió en horas de la tarde de este domingo 19 de octubre, según reportan Portuguesa al Día y PortuguesaReporta, indicando que los involucrados regresaban de El Chorro San Miguel con destino a la localidad de Ospino.

Entre las víctimas fatales identificadas se encuentran Dulce María Urquiola Cedeño y Sara Lugo Libia Escalona. La identidad de la tercera persona fallecida permanece en espera de verificación, ya que no portaba documentación al momento del accidente

Los cinco heridos fueron identificados como Daniel Alejandro Ortíz López, conductor de la camioneta (29 años), Kelvis Jesús Flores Alejos (31 años), Jesús Alejandro López Parra (29 años), Gijaly Fabiana Escalona Grisman (26 años) y K.P.C.V. (16 años), quienes fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica en el Hospital Central Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure.

Cactus24 19-10-2025

