Sexagenario asesinó a un hombre de puñalada en el pecho en Caracas

En el sector El Mulatal, parroquia Sucre, municipio Libertador del Distrito Capital, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Bladimir Varela Caicedo (65), responsable del homicidio de Richard Manuel Martínez Pérez (27).

Las experticias técnico científicas y las entrevistas realizadas por la comisión policial determinaron que la víctima y el victimario sostuvieron una acalorada discusión en la parroquia Sucre, la cual se originó debido a que presuntamente Martínez le había hurtado unos objetos de valor de su vivienda.

En medio del altercado, Varela sacó un cuchillo y le propinó una herida punzo penetrante en el pecho a Martínez, quien inmediatamente fue trasladado al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, ubicado en Los Magallanes de Catia, donde ingresó sin signos vitales.

El Cicpc añade que Varela, quien fue puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, presentaba dos registros policiales por robo de vehículo y hurto genérico.

Cactus24 19-10-2025

