Preso por intentar asesinar a su pareja

Un hombre identificado como Yohandri José Guevara Herrera (30), en el sector Santa Ana, parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá del estado Zulia, por homicidio calificado en grado de frustración, al intentar asesinar a su pareja.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Machiques, revelaron que Guevara sostuvo una acalorada discusión con su víctima (23) , a quien le propinó una puñalada en el pecho.

La víctima fue socorrida y actualmente se encuentra recluida en el Hospital Nuestra Señora del Carmen II, y su estado de salud es reservado.

Como evidencia del caso se colectó el arma blanca (cuchillo), la cual fue utilizada en el hecho. Quedando el detenido a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Cactus24 19-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.