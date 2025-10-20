INAMEH pronostica más lluvias por paso de la onda tropical 48 al oeste del mar Caribe

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEH, reporta zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de moderada intensidad y eventuales descargas eléctricas, en áreas de Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, oeste de Guárico, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Falcón y noreste del Zulia.

INAMEH pronostica que las condiciones meteorológicas continúen por las próximas dos (02) horas.

Las condiciones meteorológicas son producto  del paso de la onda tropical número 48 al oeste del mar Caribe.

INAMEH indica que el fenómeno climático se ubica a 220 kilómetros del Litoral central de Venezuela (cerca de los 67°W y 14°N).

El pronóstico señala que la probabilidad de desarrollo ciclónico está en un nivel de 90 % en los próximos siete días, al aproximarse al Caribe Central.

 

Cactus24 19-10-2025

