Imputado por homicidio intencional chofer de buseta que arrolló y mató a una mujer en Barquisimeto

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público de Lara, el conductor de transporte público, Octavio Almao, por el delito de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual.

Almao, conducía una unidad de transporte público por la avenida Florencio Jiménez de Barquisimeto “de manera irresponsable e imprudente”, señaló el fiscal, ocasionando un accidente de tránsito, dejando a una persona lesionada y una fallecida.

Según la prensa larense, Almao arrolló y le quitó la vida a Difred Carolina Ibarra (37), quien esperaba transporte para ir a trabajar.

La víctima fatal, era madre de cuatro hijos.

Cactus24 19-10-2025

