Fallo mundial en Amazon Web Services provocó la caída de cientos de webs y aplicaciones

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube de Amazon, considerada la más adoptada del mundo, con presencia en 190 países, sufrió una interrupción en su servicio este lunes, afectando el funcionamiento de usuarios, empresas de inteligencia artificial y agencias gubernamentales.

Es el proveedor de cloud más grande del mundo y Según un informe propio, el problema de Amazon Web Services se originó por un fallo en una puerta de enlace regional en la costa este de Estados Unidos.

AWS comunicó en su panel de estado que el problema había sido solucionado poco más de tres horas después de la primera actualización sobre el incidente.

No obstante, AWS advirtió que, si bien el servicio estaba restaurado, algunos usuarios podrían experimentar respuestas más lentas o una mayor tasa de errores temporalmente durante la recuperación total.

Actualmente, ofrece más de 200 servicios que abarcan cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, inteligencia artificial, análisis de datos e Internet de las Cosas (IoT).

Permite a empresas y desarrolladores ejecutar aplicaciones, alojar sitios web o almacenar datos sin necesidad de infraestructura física propia. Su modelo de pago por uso brinda flexibilidad y reduce costos operativos.

19-10-2025

