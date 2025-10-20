Exboina verde Jordan Goudreau asegura que el «Cartel de los Soles» fue una creación de la CIA

El exboina verde estadounidense, Jordan Goudreau, aseguró que los extremistas venezolanos Leopoldo López y Lester Toledo, estaban relacionados a la agencia de inteligencia de Estados Unidos y a la Inteligencia colombiana, además, estaban vinculados con el Grupo Rendón, para facilitar ataques a infraestructuras de Venezuela, desde hace una década aproximadamente.

Explicó que el «Cartel de los Soles» fue una creación propia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en la década de los años 90, por lo tanto dejó claro que esa invención, en la actualidad, ya no existe.

Jordan Goudreau afirmó que el grupo de narcotraficantes nunca fue oficialmente llamado “Cártel de los Soles” por la CIA. «El Cártel de los Soles es casi una broma entre nosotros porque, quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme, que es un sol, y supongo que la DEA, o quien fuera, los llamó así», indicó.

Igualmente Goudreau reveló que el expresidente de Colombia Iván Duque prometió apoyo a la Operación Gedeón con campamentos, la libertad de movimientos y la posibilidad de cruzar las fronteras colombo-venezolanas, con la condición impuesta de atacar al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cactus24 19-10-2025

