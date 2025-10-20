Empresa comunal de Lara exporta más de 2 mil quintales de café verde a Italia y EE.UU.

La Empresa de Propiedad Social Indirecta Comunal (Epsic) Enriquito Colmenarez, concretó la exportación de dos mil 890,76 quintales de café verde desde Guapa, estado Lara, hacia Estados Unidos e Italia. Actualmente, la Epsic opera con 20 trabajadores de planta más dos voceros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, así como una directiva de diez voceros de las Unidades Orgánicas de la Epsic.

Además, participan 18 comunas cafetaleras, que agrupan a 474 productores afiliados y otros 600 independientes que aportan café como materia prima. Esta estructura garantiza la coordinación de la producción, tueste, empaque y distribución, consolidando un modelo de gestión autónomo y comunitario.

Además de estas acciones, la Epsic cuenta con su Laboratorio de Control de Calidad de Café, el cual permite analizar técnica y sensorialmente cada grano, para optimizar la selección, el tostado y la catación. Equipado con tostador especializado, molino y sala de catación, garantiza que tanto el café verde destinado a exportación como el molido VenCafé cumplan los más altos estándares.

El proceso de consolidación de la Epsic comenzó en 2024, cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, entregó la planta torrefactora Unidad de Producción Social Vencedores de Guapa a las comunidades organizadas, al dotarlas de maquinaria, tecnología y acompañamiento técnico para garantizar un proceso de producción integral, desde la recolección del grano hasta su procesamiento, informó VTV

Cactus24 19-10-2025

