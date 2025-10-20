Dos lesionados en colisión entre gandola y vehículo en el elevado del Calles Sierra

La mañana de este lunes, la colisión entre una gandola y un vehículo debajo del elevado adyacente al hospital Calles Sierra, dejó a dos personas lesionadas.

Las personas que iban a bordo de un Chevrolet Cruze, color negro, fueron extraídas por los funcionarios de Protección Civil Falcón destacados en Punto Fijo, ya que quedaron atrapadas en dicha unidad al resultar impactados por el vehículo pesado marca Fotón Auman GTL blanco.

El conductor del vehículo Cruze identificado como Susmir Coromoto Rodríguez López de 43 años resultó con traumatismo craneal moderado, mientras su acompañante, una adolescente de 14 años, presentó Politraumatismo Generalizado.

La gandola era conducida por Luis Aldana de 39 años quien resultó ileso.



Cactus24 19-10-2025

