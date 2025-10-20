Cardenal Pietro Parolin: querida Venezuela construyan sobre los cimientos de la justicia

La primera misa de acción de gracias por los primeros santos venezolanos canonizados el domingo por el Papa León XIV, san José Gregorio y santa María Carmen, fue celebrada este lunes 20 de octubre, en el Altar de la Catedra de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La ceremonia la presidió el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado.

“Nuestros corazones están llenos del mismo gozo que hemos probado ayer en la plaza de San Pedro, porque Venezuela tiene sus primeros santos. No uno, sino dos: santos para todos”, expresó el cardenal Parolin compartiendo el júbilo de la Iglesia venezolana.

En la misa participaron los obispos y sacerdotes venezolanos, autoridades, y los grupos de peregrinos que viajaron a Roma para participar en la ceremonia de canonización.

La ceremonia fue acompañada musicalmente por el Coro Simón Bolívar del Sistema de Orquesta de Venezuela.

El Cardenal haciendo referencia a la primera lectura (Isaías 58, 6-11) proclamada en la misa dice que los dos santos “como una sola voz”, responden a la invitación del texto bíblico: “partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne, es decir no centrarte en ti mismo, buscando solo y egoístamente tu propio bienestar, ignorando a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu”.

Santos para todos

En san José Gregorio Hernández, “lo vemos solícito -dice Parolin- recorriendo a pie las calles de la ciudad, llevando la pericia médica, pero también el bálsamo del consuelo. Muchos decían que solamente su presencia era sanadora”.

Por su parte, en santa María Carmen, expresó el Secretario de Estado que “la Iglesia quiere rendir homenaje a la mujer fuerte, que trabaja y construye y que es garante de la transmisión de la fe a las generaciones que se le ha confiado. En ella la Iglesia celebra la fuerza del genio femenino venezolano”.

Dejar libres a los oprimidos

Y luego recordando la segunda lectura, primera carta del apóstol san Juan (3, 14-18): “solo amando a los hermanos se pasa de la muerte a la vida. ‘El que no ama permanece en la muerte”. Señala Parolin que “este es el mensaje antiguo que san José Gregorio y la Madre Carmen han actualizado de modo heroico en su tiempo. Ellos nos llaman a vivirlo a nuestra vez, siguiendo el ejemplo del Maestro y Señor y el ejemplo que ellos nos ofrecieron”.

¡Solo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida! Solo así querida Venezuela, “tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía”, Si escuchará la Palabra del Señor que te llama a “abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”

Y exhorta el Cardenal Pietro Parolin: “Solo así, querida Venezuela, podrá responder a tu vocación de paz, si las construyen sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, respetando los derechos humanos, generando espacio de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide, buscando los medios y las instancias para encontrar soluciones comunes a los grandes problemas que te afectan, poniendo el bien común como objetivo de toda actividad pública”.//VaticanNews

Cactus24 19-10-2025

