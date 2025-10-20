Carabobo afectado por fuertes precipitaciones

Las lluvias acaecidas en las últimas horas han afectado a los habitantes del sector El Rincón, ubicado en Naguanagua, estado Carabobo, este lunes 20 de octubre.

Los residentes indican que el sector está inundado y están en emergencia porque se cayó el muro perimetral de la conserjería.

En redes sociales también reportan inundaciones dentro del Centro Comercial Vía Veneto de la misma localidad.

Otros reportes señalan anegaciones en diversas zonas del municipio San Diego, en el estado Carabobo

Misma situación se ha presentado en el conjunto residencial El Doral, en el Rincón de Naguanagua y los alrededores del distribuidor Mañongo.

Cactus24 19-10-2025

