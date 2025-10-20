Apagón en Santiago de Chile deja sin electricidad a más de 500 mil habitantes

En horas de la tarde de este lunes, se reportó un masivo corte de luz que ha afectado a diversas comunas de la región Metropolitana.

«se registró una falla puntual en una de nuestras Línea de Transmisión (Alto Jahuel – Florida), lo que provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico que afectó a aproximadamente 850.000 clientes en la Región Metropolitana».

«Gracias a maniobras operativas desde nuestro centro de control, en 14 minutos logramos recuperar el suministro a más del 60% de los clientes afectados», agregaron.

En tanto, Enel por medio de redes sociales, mencionaron que, «a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes».

Más tarde, actualizaron la información y señalaron lo siguiente: «Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que tras falla de las 15:42 horas, queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado. A las 16:28 horas se normalizó funcionamiento de línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida, recuperando consumos de SS/EE Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana».

19-10-2025

