Adolescente se ahogó en laguna de Anaco

Tras una intensa jornada de búsqueda, los organismos de seguridad y prevención del estado Anzoátegui localizaron y recuperaron el cadáver de un adolescente de 15 años, desaparecido tras sumergirse en la laguna La Cañada, ubicada en el sector El Milenio del municipio Anaco.

El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba bañándose en el caudal en compañía de varios primos, informó polianzoátegui.

Según el reporte oficial, el joven se sumergió y no volvió a salir a la superficie, lo que inmediatamente alertó a sus familiares, quienes notificaron a las autoridades.

Tras recibir la alerta, se activó el protocolo de emergencia, movilizando a los equipos especializados. Las labores de búsqueda y rescate en el cuerpo de agua fueron iniciadas y lideradas por el Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui y Protección Civil (PC) municipal.

Luego de intensas horas de rastreo subacuático y terrestre, los equipos de rescate localizaron el cadáver, que fue trasladado hasta el Senamecf donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas exactas del fallecimiento.

Cactus24 19-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.