Robo en el museo del Louvre: Varios encapuchados se llevan las joyas de Napoleón

Se está llevando a cabo una cacería humana para atrapar a una banda de ladrones que realizó un asalto a plena luz del día en el Museo del Louvre de París y robó joyas descritas como invaluables.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, dijo que los sospechosos enmascarados sólo tardaron unos minutos en llevar a cabo el robo el domingo por la mañana, poco después de que el museo abriera sus puertas a los visitantes.

La pandilla parece haber utilizado una escalera mecánica para acceder a una ventana del primer piso, antes de destrozar vitrinas y escapar en ciclomotores.

La galería atacada alberga las joyas reales de Francia. Las autoridades informaron que se robaron nueve objetos. Cerca se encontró una corona perteneciente a la esposa de Napoleón, aparentemente caída.

El Louvre fue evacuado y permaneció cerrado este domingo.

Las joyas fueron robadas de la Galería de Apolo alrededor de las 09:30 hora local (08:30 GMT), dijo el Ministerio del Interior francés.

Medios franceses informaron que los ladrones utilizaron motosierras pequeñas para acceder al edificio. Un ministro del gobierno afirmó que participaron tres o cuatro personas.

Se vio una escalera extensible montada en un vehículo que conducía a una ventana a tiro de piedra del río Sena, aparentemente dejada allí por la pandilla.

Nadie resultó herido en el incidente.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, dijo que se había encontrado un objeto cerca del museo, aparentemente caído durante la escapada.

Varios medios de comunicación franceses informaron que se trataba de una corona del siglo XIX perteneciente a la emperatriz Eugenia, añadiendo que estaba rota.

Según el sitio web del Louvre, la corona ornamentada presenta águilas doradas y está cubierta con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.

Más allá de su valor comercial, Núñez dijo que los objetos robados tienen un valor cultural e histórico que no se puede calcular, calificándolos de «invaluables» y «de un valor patrimonial inconmensurable».

Durante todo el domingo se vio a la policía alejando a los turistas del museo, el más visitado del mundo, mientras la gente seguía llegando ajena al cierre y la investigación.

Los turistas estadounidenses Jim y Joan Carpenter dijeron que estaban a punto de ver la Mona Lisa de Leonardo da Vinci cuando los guardias de seguridad «nos sacaron de la galería».

La pareja fue conducida más allá de la Galería d’Apollon y hacia una salida de emergencia, dijo la señora Carpenter a la agencia de noticias Reuters.

Carpenter dijo que había «mucha confusión» en el museo y que los guardias le dijeron a la pareja que había «dificultades técnicas» cuando preguntaron qué estaba pasando.

«Sabía que algo pasaba por la forma en que barrieron todo el museo», dijo la Sra. Carpenter.

Cactus24 (19-10-2025)

