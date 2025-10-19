Fuga de gas doméstico causa tragedia familiar en Ejido: padre e hijo fallecen

Un hombre y un niño fallecieron, y un adolescente afectado fue el saldo de una presunta intoxicación con gas de uso doméstico en la ciudad de Ejido, del estado Mérida.

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Pedro Hilbeth Escalona Pérez, de 36 años de edad, quien era taxista; y Yilbeth Antonio Escalona Pernía, de 8 años, quien era estudiante de primaria. Ambos murieron en el lugar.

El otro adectado responde al nombre de Sebastián Alejandro Escalona Pernía, de 15 años, quien estudia bachillerato y fue trasladado de emergencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), donde permanece recluido bajo pronóstico reservado.

Este hecho ocurrió en horas de la tarde de este sábado en un apartamento del piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en Ejido, municipio Campo Elías de la entidad merideña.

Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Mérida, de Protección Civil de Campo Elías, de la Policía Nacional Bolivariana, de Polimérida y de la Policía Municipal de Campo Elías para resguardar la escena mientras llegaban los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para levantar los cadáveres e iniciar las averiguaciones de rigor.

Una fuente extraoficial reveló que al parecer el calentador de agua del apartamento tenía una fuga de gas, situación que originó este desenlace trágico, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Este caso es investigado por uniformados de la División de Prevención e Investigación de Siniestros de los Bomberos de Mérida y del Cicpc, quienes luego de la experticias determinarán la causa del fallecimiento de estas personas.

Cactus24 (19-10-2025)

