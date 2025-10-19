Estados Unidos atacó a otra embarcación en el Caribe: tres muertos

Pete Hegseth, jefe de Defensa de Estados Unidos, anunció este domingo que llevaron a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres «narcoterroristas».

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN que «navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos», dijo Hegseth en X.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

En su publicación, el funcionario de la Administración Trump señaló que reportes de inteligencia apuntaban que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y navegaba por una ruta conocida de narcotráfico, además de transportar cantidades sustanciales de narcóticos.

Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Hegseth agregó que el ejército estadounidense tratará a estas organizaciones «como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda».

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo incluido, se ha informado de siete ataques que han dejado al menos 30 presuntos narcos muertos.

Lancha era de familia humilde, responde Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, replicó a la publicación del secretario de Defensa estadounidense. Aseveró que la embarcación atacada era una lancha del pescador de Santa Marta, no un buque del ELN,.

Era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos.

«¿Qué le dice usted a esa familia?», cuestionó Petro a través de una publicación en X. «Explíqueme porque usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta».

Con información de AFP

Cactus24 (19-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.