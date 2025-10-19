Detienen a falso veterinario en Bolívar: Causó la muerte de un animal doméstico

Por
cactus24
-

Funcionarios de la División de Investigación Penal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), base Puerto Ordaz, detuvieron a un ciudadano en la población de Upata, municipio Piar, por presunta usurpación de funciones como médico veterinario.

De acuerdo con las investigaciones y denuncias recibidas de manera anónima, el individuo habría ejercido ilegalmente la profesión realizando procedimientos quirúrgicos sin poseer la acreditación correspondiente, lo que habría ocasionado la muerte de un animal doméstico durante una intervención.

El detenido fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones legales pertinentes.

Cactus24 (19-10-2025)
