19-Oct| Día Mundial contra el Cáncer de Mama: Prevención y detección temprana

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca visibilizar la importancia de la detección precoz y el acceso oportuno a tratamientos.

El cáncer de mama se origina por una proliferación anormal de células en el tejido mamario y está asociado a múltiples factores de riesgo. Algunos son modificables —como la obesidad, el consumo de alcohol o la falta de actividad física—, mientras que otros, como la edad o los antecedentes familiares, no lo son.

El diagnóstico temprano sigue siendo clave. “Detectar tempranamente el cáncer de mama puede marcar una gran diferencia en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad. Por ello, mantener una rutina de controles preventivos, realizar periódicamente la auto palpación de mamas y conocer los métodos de detección es clave para cuidar de tu salud”.

Tres exámenes vitales para detectarlo a tiempo

Especialistas recomiendan realizar un chequeo anual de salud sexual y reproductiva, idealmente con una matrona o ginecólogo, para monitorear el bienestar integral y detectar precozmente cualquier anomalía.

Los principales exámenes de detección son:

Ecografía mamaria: indicada desde los 35 años, o antes si existen antecedentes familiares o síntomas sospechosos.

Mamografía: recomendada a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes, aunque en algunos casos se realiza antes.

Autoexploración mamaria: si bien no sustituye la mamografía, fomenta el conocimiento del propio cuerpo y ayuda a detectar cambios o señales de alarma.

Organizaciones sin fines de lucro recalcan la importancia de conocer el propio cuerpo e identificar cualquier cambio o alteración. “Recordemos que el autoexamen mamario no constituye un método de detección precoz ni reemplaza la mamografía, pero puede ser una práctica valiosa para fomentar el autocuidado, detectar señales de alarma y la conciencia corporal”, añaden.

La conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este domingo 19 de octubre, busca reforzar el mensaje de prevención y autocuidado. Los especialistas coinciden: la detección temprana salva vidas, y acceder a los exámenes adecuados puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso o uno tardío.

Cactus24 (19-10-2025)

