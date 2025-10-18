Una niña muerta y otra herida en accidente que involucra a obispo de Machiques

Un accidente de tránsito en la carretera Machiques-Colón, kilómetro 19, a la altura de la entrada a la hacienda El Calvario, donde estuvo involucrado el monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques, dejó una niña muerta y otra herida.

Según informes, las menores se habrían incorporado a la vía a alta velocidad en la motocicleta, impactando contra la camioneta del obispo. Ambas niñas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Nuestra Señora del Carmen para recibir atención médica especializada donde una de las menores pereció.

La Diócesis de Machiques ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram, manifestando su «oración y cercanía con los familiares y seres queridos de las víctimas». La jurisdicción eclesiástica hace un llamado a la comunidad a «elevar nuestras plegarias por el eterno descanso de la niña fallecida y por la pronta recuperación de quien resultó herida».

Respecto al estado de salud del monseñor Nicolás Nava, la Diócesis informó que se encuentra «estable, aunque consternado y profundamente afectado» por el trágico suceso.

La Diócesis de Machiques reitera su solidaridad y compromiso de «acompañar a la familia afectada y nuestra comunidad en este difícil momento», uniéndose «solidariamente en este momento difícil con nuestra oración más sincera».

Cactus24 (18-10-2025)

