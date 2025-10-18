¡Se arrepintió en el último segundo! Hombre se lanzó a las vías en el Metro

Un hombre estuvo a punto de ser arrollado por el metro en Barcelona, España, luego de lanzarse a las vías en lo que parecía un intento de acabar con su vida. El angustiante momento, ocurrido en la tarde de este viernes 17 de octubre, quedó registrado en video y se fue difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa al sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, vestido con una camiseta gris de botones y pantalón negro, arrodillado en medio de las vías mientras el tren se acercaba. Con las manos levantadas y la mirada fija hacia el túnel, parecía resignado a su destino.

Los gritos de los pasajeros no tardaron en escucharse: “¡Paren el metro!”, repetían una y otra vez, cada vez más fuerte a medida que se iba acercando el pesado vehículo, quienes presenciaban la escena desde el andén, algunos con las manos en la cabeza y otros sin poder reaccionar ante lo que parecía inminente.

Sin embargo, cuando el tren estaba a pocos metros, el hombre cambió de decisión. En cuestión de segundos, logró reincorporarse y subir nuevamente al andén, evitando una tragedia que parecía inevitable. En el video también se ve a otro usuario del sistema acercarse para consolarlo, mientras él permanece cabizbajo y visiblemente afectado.

Cactus24 (18-10-2025)

