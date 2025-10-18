Perú: Muere adolescente venezolana mientras cargaba su celular

En un insólito accidente, una adolescente venezolana de 16 años fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en Villa El Salvador, Perú, víctima de una descarga eléctrica mientras cargaba su celular.

Información publicada por medios peruanos indican que la menor fue hallada por su padre dentro de su habitación y a pocos centímetros de su cuerpo fue ubicado su teléfono móvil completamente quemado. Lo que refuerza la hipótesis de que el celular habría explotado o provocado una descarga eléctrica mientras estaba enchufado.

«La encontramos con el celular al costado, todo quemado. Creemos que se quedó dormida mientras cargaba el teléfono», relató un vecino.

También reseñaron los medios que la Fiscalía llegó al lugar varias horas después del hallazgo, a pesar de estar ubicados a solo dos cuadras de la vivienda de la adolescente, lo que desató la indignación de los familiares y residentes de la zona.

«No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda», expresó una vecina.

Cactus24 (18-10-2025)

