Pánico en un vuelo de Air China: un incendio de una batería de litio obliga a un avión a aterrizar de emergencia

Un vuelo de Air China que cubría la ruta entre Hangzhou y Seúl tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que una batería de litio se incendiara en el equipaje de mano de un pasajero. El incidente ocurrió a bordo del vuelo CA139 y obligó a la tripulación a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghái, donde aterrizó sin contratiempos.

«Una batería de litio se prendió fuego espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo CA139», ha indicado la aerolínea en un comunicado.

«La tripulación gestionó inmediatamente la situación conforme a los procedimientos, y nadie resultó herido», ha añadido la compañía. Desde la aerolínea también han explicado que el avión fue desviado con el objetivo de garantizar «la seguridad del vuelo».

El medio, además, ha compartido algunas imágenes y vídeos de lo ocurrido grabadas por algunos de los pasajeros que se encontraban en el avión. Tal y como se puede ver, las llamas irrumpieron en el avión y varios pasajeros se levantaron preocupados de sus asientos. Además, comenzó a salir humo negro.

Según los datos de FlighRadar, el vuelo había despegado de Hangzhou a las 9.47 horas de la mañana y, tras volar sobre el este de China, regresó a Shanghái poco después de las 11.00. Tras lo ocurrido, las autoridades chinas y la compañía aérea han iniciado una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Lo cierto es que este no es el único incidente ocurrido en Asia relacionado con las explosiones de baterías de litio. En mayo, un vuelo de China Southern Airlines debió regresar de emergencia asimismo tras detectarse humo en el equipaje de un pasajero.

Cactus24 (18-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.