María Corina Machado conversó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

La líder opositora María Corina Machado, expresó su apoyo a Israel durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según informó la oficina del mandatario.

Durante la conversación, Machado celebró la liberación de rehenes israelíes bajo un acuerdo de alto el fuego en Gaza y elogió “los esfuerzos de Israel contra Irán”, señalando al país persa como una amenaza tanto para Israel como para Venezuela.

Por su parte, Netanyahu la felicitó por su Nobel y destacó su labor en la promoción de la democracia y la paz.

Machado ya había prometido trasladar la embajada venezolana en Israel a Jerusalén si su movimiento llegara al poder, alineándose con otros líderes latinoamericanos de postura pro-Israel, como el presidente argentino Javier Milei y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

La mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv, evitando Jerusalén, ciudad que Palestina reclama como su capital.

Cactus24 (18-10-2025)

