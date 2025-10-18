Lo capturaron cuando intentaba robar un celular en plena vía pública

En flagrancia, cometiendo un robo fue sorprendido y detenido Jorge Luis Guzmán Cordero de 39 años de edad, luego que un funcionario de la Policía Municipal de Chacao lo interceptara, para obligar al antisocial a rendirse en plena vía pública; de la Avenida Lazo Martí de la urbanización El Rosal de Caracas.

Guzmán Cordero se desplazaba en una moto roja cuando se detuvo al lado de una víctima y con un arma en la cintura, la amenazó de muerte para despojarla de sus pertenencias.

El alcalde Gustavo Duque informó que PoliChacao está trabajando con los cuerpos de seguridad para desmantelar a la banda de alias “El carlos”, cuyo modus operandi es robar teléfonos de alta gama, para comercializarlos desde Sabana Grande hasta ser llevados por contrabando a Colombia.

Duque indicó que la sagacidad y entrenamiento del efectivo logró frustrar el robo, aunado al trabajo de videovigilancia realizado por el Centro Integral de Seguridad Ciudadana que venía marcando al maleante desde la urbanización Campo Alegre.

El sujeto está solicitado por la justicia y tiene un amplio registro criminal con más de nueve detenciones e ingreso a tribunales por los delitos de robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros.

El delincuente permanecerá recluido en la sede de la Policía Municipal de Chacao luego de ser presentado ante un tribunal de control y que se le decretara medida judicial de privativa de libertar por el delito de robo agravado.

