Leones del Caracas vapuleó a Bravos de Margarita en Guatamare

Brainer Bonaciy Jhonny Pereda se combinaron para batear seis de los 13 imparables registrados este viernes por Leones del Caracas, que en su segunda presentación en la temporada 2025-2026, cobró venganza de la derrota sufrida el día anterior, al imponerse 13-6 a Bravos de Margarita y en su propio domicilio del Estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Bonaci anduvo de 5-4 con doble y jonrón -su primero de por vida en la LVBP- y tres remolcadas, mientras que Pereda cerró de 5-2 con doble, cuadrangular y cuatro empujadas. Es decir, que esta productiva pareja logró casi la mitad de los incogibles capitalinos y fletaron más de la mitad de las carreras anotadas en esta oportunidad.

Al igual que en juego del jueves, el pitcheo abridor flaqueó en ambos equipos. Pero los Leones tuvieron mayor eficacia en su bullpen, lo cual derivó en la marcada diferencia en la pizarra. En esta primera victoria emplearon a cinco relevistas que a partir del tercer acto solo aceptaron par de anotaciones. Por su parte Bravos, desde ese mismo inning, echó mano a siete brazos que fueron responsables de la bicoca de 12 carreras.

Otros resultados de este 17-Oct:

R H E

Tiburones 13 – 12 – 1

Águilas 4 – 8 – 1

Navegantes 0 – 2 – 1

Cardenales 1 – 3 – 1

Caribes 2 – 8 – 0

Tigres 3 – 5 – 0

Prensa LVBP

Cactus24 (18-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.