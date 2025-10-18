Filipinas conquista el Miss Grand International 202

El auditorio del Show DC Hall de Bangkok estalló en aplausos cuando el presentador anunció el nombre de la nueva reina: Miss Grand International 2025 es Miss Grand Filipinas, Emma Tiglao.

Emma Tiglao fue proclamada ganadora de la competencia de este año, superando a más de 70 candidatos y logrando una histórica victoria consecutiva para Filipinas.

Sarunrat Puagpipat de Tailandia obtuvo el primer lugar, seguida por Aitana Carolina Jiménez de España, Faith Maria Porter de Ghana y Nariman Battikha de Venezuela.

Los resultados no sorprenden, ya que Tiglao, veterana del certamen y favorita del público, era ampliamente considerada como la ganadora. Semanas antes de despedirla, la organización Miss Grand Filipinas declaró que era la delegada «más preparada» del país hasta la fecha , destacando tanto su encanto como su experiencia.

Tiglao empezó la noche con fuerza, asegurándose un lugar en las semifinales como la Potencia Nacional del Año. Esta es la primera vez que Filipinas se alza con este premio especial, basado en las votaciones en redes sociales.

Y ella no desaprovechó esta oportunidad que le dieron sus fans y seguidores: la reina de belleza filipina ofreció una actuación impresionante durante la competencia de traje de baño, que la llevó al Top 10.

Miss Grand International es conocida por su tema «Detengan la guerra», donde se les pide a las candidatas, a lo largo de su recorrido por el certamen, que utilicen sus voces para pedir unidad, amor y el fin del conflicto.

Durante la noche de la coronación, las 10 mejores delegadas se turnaron en el escenario para presentar sus mensajes de «Alto a la guerra», seguido del concurso de vestidos de noche. Tiglao volvió a incorporar su trabajo como presentadora de noticias y periodista, como ya hizo con su video del pasado septiembre.

La elocuente filipina dijo que su trabajo en la industria de los medios le ha hecho ver las duras realidades que enfrentan las personas en todo el mundo, mientras alentaba al público a hablar y trabajar por la paz.

Cactus24 (18-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.