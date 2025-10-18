Dos detenidos por robo en local comercial de Pueblo Nuevo de Paraguaná

Una cajera y su esposo fueron detenidos por robo en un local comercial de Pueblo Nuevo, municipio Falcón.

El Comisario Jefe Dermis Arcaya, director del Centro de Coordinación Policial Nro 06, explicó que recibieron una denuncia a través del Cuadrante 01 de la Policía de Falcón en la zona, alertando sobre un hecho punible en un local comercial en la calle Bolívar de Pueblo Nuevo.

Al presentarse la comisión fueron abordados por el jefe de la tienda, quien señaló a la cajera de haber facturado una compra a su esposo sin ser cancelada, mostrando evidencia, por lo que fueron detenidos, ella en su lugar de trabajo y él en su casa en Residencias Santa Eduviges, calle Nueva de Pueblo Nuevo.

Se trata de Ariannys de los Ángeles (28) y León Fernando (29) a este se le incautó la compra en su vivienda ( dos pacas de refresco de litro y medio, tres pollos, una bandeja de pulpa y otra de cerdo, seis papas, una cebolla, un pimentón y la factura.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía VI del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

Información de prensa Policía de Falcón

Cactus24 (18-10-2025)

