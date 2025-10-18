Día Mundial de la Menopausia es este 18-Oct: Sepa más

Cada 18 de octubre se celebra el día mundial de la menopausia. Esta fecha se estableció por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de la Menopausia (IMS) en el año 2000.

Con el propósito de promover una mayor comprensión sobre esta etapa natural en la vida de las mujeres. Por ende, se buscó romper con los estigmas y mitos, para fomentar el bienestar físico y emocional de las mujeres más adultas.

Es importante resaltar que la menopausia es la disminución natural de hormonas reproductivas, esto les sucede a las mujeres entre los 45 y 50 años. Sin embargo, la menopausia no es solo un evento médico, sino más bien un fenómeno social que afecta a millones de mujeres, debido a eso, es de vital importancia suministrar información sobre los cambios hormonales, los síntomas y el tratamiento correspondiente.

Aunque algunas mujeres pueden padecer pocos síntomas e incluso ninguno, no obstante, también hay otras que padecen los más graves y los mismos, pueden durar años.

Entre ellos se encuentran los sofocos y sudoración nocturna, que consisten en una sensación de calor de forma repentina, en el rostro, el cuello y el pecho, acompañado regularmente de enrojecimiento de la piel, sudoración, palpitaciones y una sensación de malestar físico que puede durar algunos minutos. También se encuentran los cambios en la regularidad y flujo del ciclo menstrual, la sequedad vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, dificultad para dormir y cambios en el humor.

Al final la celebración del día mundial de la menopausia, es una oportunidad para que las comunidades apoyen a las mujeres para que puedan replantearse objetivos, el estilo de vida y la salud, porque es una fase natural y significativa de la vida. Con un buen tratamiento y el apoyo necesario, se puede tener una calidad en la salud y el bienestar emocional. Pero ante cualquier inconveniente o síntoma siempre es importante acudir a un profesional de la salud.

Cactus24 (17-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.