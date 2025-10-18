Delegación venezolana en Roma reinaugura parque Simón Bolivar en el Monte Sacro

Desde sus redes sociales, la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez informó sobre la reinauguración del parque Simón Bolívar, en Roma, en el Monte Sacro, junto al presidente de la localidad, Paolo Emilio Marchionne.

«A 220 años del juramento en el que el Padre de la Patria, Simón Bolívar, asumió aquí el compromiso de consagrar su vida a la independencia del yugo español, honramos su memoria con estos espacios, transformados en cooperación entre ambas naciones, y en los que este 18 de octubre sonó la música venezolana, con orgullo patrio», detalló la alta funcionaria desde sus redes sociales.

Meléndez acotó que la zona cuenta con áreas para mascotas, denominadas parque Nevado, e infantiles, o parque Simoncito, dan cuenta de la trascendencia del pensamiento bolivariano, que impulsa el accionar de los movimientos de solidaridad, así como de las comunidades venezolanas y de Montesacro.

«Venezuela ama la paz y la unión entre países, con lo que también honramos a nuestros dos primeros santos venezolanos, que en horas serán reconocidos por el mundo entero, luego del acto de canonización que se celebrará en la Plaza San Pedro, en el Vaticano», concluyó en el texto de la publicación la alcaldesa de Caracas.

Cactus24 (18-10-2025)

