Caso mina El Callao; van cinco cadáveres recuperados

Autoridades informaron este viernes 17 de octubre que fueron recuperados los cuerpos de 5 de los 14 mineros que perdieron la vida tras una inundación registrada en una mina del municipio El Callao, estado Bolívar, producto de las intensas lluvias que afectan la región, publicó Unión Radio.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio señaló que a las 4:54 de la tarde fue rescatado el quinto cuerpo, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) se encargará de su identificación.

En las labores de búsqueda y rescate también participan equipos del control de emergencias de Minerven, junto con los Bomberos de los municipios El Callao, Sifontes, Angostura del Orinoco y funcionarios de Protección Civil Bolívar.

El pasado martes 14 de octubre, las autoridades habían confirmado el fallecimiento de los 14 trabajadores, quienes quedaron atrapados por la inundación de la mina.

Desde entonces, los cuerpos de rescate mantienen los trabajos de extracción de agua y recuperación de las víctimas.

Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó recientemente que Venezuela ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025, fenómeno que ha afectado a más de 7 mil familias en varias regiones del país.

Las precipitaciones, que comenzaron con mayor intensidad a finales de junio, han provocado daños en los estados Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa, Guárico y ahora en Bolívar.

Cactus24 (18-10-2025)

