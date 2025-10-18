Al ritmo de Shohei Ohtani los Dodgers barren a Milwaukee y regresan a la Serie Mundial

Este viernes por la noche de octubre en el Dodger Stadium, Shohei Ohtani realizó una actuación de playoffs que desafió los precedentes, la lógica e incluso las creencias. Tres jonrones. Seis entradas en blanco en el montículo. Diez ponches. Todo en un juego crucial. Todo en una noche.

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1 para barrer la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en cuatro juegos y regresar a la Serie Mundial, su banderín número 26 como franquicia y el quinto en los últimos nueve años. Ahora esperan el partido decisivo de la Liga Americana entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners.

Pero no nos equivoquemos: esta noche pertenece a Ohtani.

En lo que sólo puede describirse como una de las actuaciones más asombrosas en la historia de la postemporada, el nombre de Ohtani vuelve a quedar grabado en los anales de la historia del béisbol. Como lanzador, fue dominante: más de seis entradas, dos hits, ninguna carrera y diez ponches. Como bateador, era intocable: 3 de 3 con tres jonrones y tres carreras impulsadas. Se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada en abrir un juego, y mucho menos conectar un jonrón inicial, y luego ponchar al equipo en la parte alta de la primera entrada.

También se convirtió en el segundo jugador en la historia de la postemporada de la MLB en conectar tres jonrones como primer bate, uniéndose al miembro del Salón de la Fama George Brett. Pero Bret no lanzó una bola rápida de 100 mph y se ponchó 10 veces en el mismo juego.

Ohtani fue nombrado MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2025 después de quizás la mejor actuación general en la historia de la postemporada de la MLB.

Esta postemporada, los Dodgers tienen récord de 9 victorias y 1 derrota. Su única derrota se produjo en el Juego 3 de la NLDS ante los Filis. ¿Desde entonces? Impecable.

Su pitcheo abridor ha sido históricamente bueno. Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Ohtani se combinaron para una efectividad de 0.63 superior a la de la NLCS. Esto no es un error tipográfico. Esto es excelencia.

Ofensivamente, no es sólo Ohtani quien lleva la carga. Tommy Edman continuó su buena racha de carreras impulsadas y ahora ha bateado en seis juegos consecutivos de postemporada. Mookie Betts, Will Smith y Teoscar Hernández lanzaron las tres carreras decisivas de la primera entrada, marcando la pauta.

Mientras tanto, los Cerveceros lograron sólo cuatro carreras en toda la serie.

Cuando Ohtani salió del montículo en la séptima entrada, el Dodger Stadium estalló. Esto no es sólo una alegría, es una celebración de la grandeza. Del tipo que trasciende la competencia y los récords. Del tipo que les cuentas a tus nietos.

En la parte baja de la séptima entrada, Ohtani conectó su tercer jonrón de la noche, una explosión al centro de Trevor Megill. Anteriormente, había despejado el techo del Dodger Stadium, convirtiéndose en el séptimo jugador en hacerlo.

En un juego de postemporada donde cada lanzamiento se amplifica, Ohtani juega como béisbol en el patio trasero. Es sólo que esta es la NLCS. No es sólo el mejor jugador de la cancha, es el mejor jugador del mundo.

Roki Sasaki, el fenómeno japonés de 23 años, entró en el noveno para terminar el juego. Lanzando en días consecutivos por primera vez, solo necesitó nueve lanzamientos para cerrar. juego terminado. Fin de serie. Comienza la celebración.

“Antes de que comenzara la temporada, dijeron que los Dodgers estaban arruinando el béisbol”, dijo Dave Roberts riendo después del juego. “Está bien, ganemos cuatro juegos más y arruinemos realmente el béisbol”.

Los Dodgers están ahora a cuatro victorias de defender el título, una hazaña que ningún equipo ha logrado en 25 años. Si los Marineros ganan la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Dodgers serán anfitriones del Juego 1 en Chávez Canyon el viernes 24 de octubre. Si los Azulejos avanzan, Los Ángeles viajará a Toronto para abrir el Clásico de Otoño.

Cactus24 (18-10-2025)

