Agricultor amenazó de muerte a una mujer en Acurigua

En horas de la tarde de este viernes 17 de octubre, fue capturado por efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) región Central, un agricultor que amenazó con machete a una mujer en una finca.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, jefe de la Diep en la Policía de Falcón, informó que la víctima acudió a la sede a formular la denuncia indicando que el hombre sacó de los depósitos de la finca varios objetos y los vendió y ella al emplazarlo, éste tornó una actitud agresiva y la amenazó de muerte.

Se trata de José Francisco (28) natural de Barinas con residencia en la carretera Coro Churuguara, finca San Antonio, municipio Colina, parroquia Acurigua, estado Falcón.

Al ser detenido en la finca se le incautó el arma blanca tipo machete y puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

Acciones que supervisa el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

Cactus24 18-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.