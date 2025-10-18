26 años de prisión para el asesino de la joven Harian de Los Ángeles de León

Este viernes Wilman Eduardo Álvarez Medina, imputado por homicidio calificado en la ejecución de un robo en la perjuicio de Harian de Los Ángeles de León García, fue sentenciado a 26 años de prisión.

La historia con un triste final

Harian de Los Ángeles de León García y Wilman Eduardo Álvarez Medina nacieron en el año 2000. Ella el 22 de agosto, cinco meses y 15 días después de Wilman, quien nació el 7 de marzo.

Harian de Los Ángeles había destacado como estudiante y emprendedora. Era amigable, así que su belleza y actitud eran agradables a quienes acudían al negocio de ella y sus padres, un Minimarket, Delicateses, ubicado en la calle Garcés entre calles Cristal y Sierralta del sector Chimpire de Coro.

Por la calle llegó a pasar más de una vez Wilman, un joven normal hasta hace unos años, esquizofrénico después que según, experimentaba alucinaciones auditivas, el escuchar voces. Una de ellas le pedía matar a la joven de 23 años.

Eso explicaría de alguna manera el ensañamiento, el haberle infligido cerca de 22 heridas con arma blanca entre el cuello y tórax, atípicas en casos de robo como el que se consideró a partir de la desaparición del celular Samsung, dinero y un puñado de dulces.

Wilman le habría confesado a familiares, incluido su padre quien es un comisionado, que el crimen lo cometió obedeciendo la voz interior.

Su detención, que había sido una exigencia de la colectividad y una obligación de las instancias policiales la efectuaron los funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (Sipef), Región Central.

En la casa de la madre del asesino encontraron el arma incriminada, el celular Samsung de Harian de Los Ángeles, los confites y dulces robados del Minimarket y otros elementos de interés criminalístico que colectó el Cicpc.

