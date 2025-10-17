Vinicius, procesado en Brasil por «perturbar» a los vecinos durante una fiesta de cumpleaños en Río de Janeiro

Vinicius Junior ha sido procesado por la Justicia de Brasil por una presunta «perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos» durante una fiesta de cumpleaños que celebró en Río de Janeiro.

Según desvela ‘O Globo’, la estrella del Real Madrid y de la selección brasileña estaba celebrando su 25º cumpleaños por todo lo alto en un finca de Río. Entre el 19 y el 21 de julio, el jugador carioca festejó por todo lo alto, provocando un enorme ruido y terminando con la tranquilidad del vecindario.

Esto provocó que fue denunciado por una persona, que inclusó llamó a la Policía Militar. Los agentes del orden cercioraron que había música alta y un enorme bullicio. Pese a pedir que se bajase la música, poco después los denunciantes aseguraron que «el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto».

Ahora, el Poder Judicial de Río de Janeiro realizará una audiencia preliminar sobre el caso el 6 de noviembre. El futbolista podría enfrentarse a una pena de entre 15 días de cárcel y tres meses o de una multa por «perturbación del trabajo o de la tranquilidad de los ajenos», detalla el medio ABC.

A la fiesta de cumpleaños de Vinicius acudieron cerca de medio millar de personas.