Trump: Atacamos un submarino construido para el transporte de cantidades masivas de drogas

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura de dos personas después de que su ejército atacara una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, el primer ataque con sobrevivientes desde que comenzó operaciones en la región el mes pasado.

«Atacamos un submarino. Era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas», dijo Trump mientras recibía al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca este viernes.

Trump sostiene que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» con grupos narcotraficantes y ha denunciado que Nicolás Maduro es el líder del cartel de los Soles.

Nuevos detalles sobre los dos presuntos narcotraficantes que sobrevivieron al ataque de EEUU en el Caribe

Cactus24 (17-10-2025)
